Возле казанской гимназии №175 могут установить обелиск

Фото: Ирина Плотникова

Руководитель следственного управления по РТ Валерий Липский лично ознакомился с ходом строительных работ в реконструируемой казанской гимназии №175. Также на стройке побывали помощник президента РТ Наталья Фишман-Бекмамбетова и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин. Они обсудили ход и качество проводимых работ по подготовке гимназии к новому учебному году. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В строительстве принимают участие 250 человек — они работают в три смены. Школа будет сдана в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам организации системы безопасности.

Отдельно обсуждался вопрос увековечивания памяти погибших детей и учителей. Собравшиеся обсудили несколько вариантов, в том числе установку обелиска как внутри самой гимназии, так и за ее пределами.

Следственное управление по РТ продолжит курировать строительные работы в гимназии вплоть до ее сдачи в эксплуатацию.

О том, что здание гимназии №175 отремонтируют, стало известно почти сразу после трагедии. Речь идет не просто о поверхностном ремонте — здание полностью обновят за лето. Закончить реконструкцию в гимназии планируют к началу нового учебного года.

Алексей Нечаев