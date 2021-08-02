В Казани за десять лет из аварийных домов расселили более 6 тысяч человек — много это или мало?

В Казани за десять лет из 146 аварийных домов общей площадью 65 328,97 кв. метра расселили более 6 тысяч человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города во время «делового понедельника».

По данным исполкома, жителей еще 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека, расселят до 2022 года. Для расселения муниципалитетом приобретены квартиры в жилом комплексе «Салават купере» на сумму 223,4 млн рублей. Казанцам бесплатно предоставляют новые благоустроенные квартиры, аналогичные по количеству комнат в аварийном жилье.

Фото: Олег Тихонов

6 тысяч расселенных человек — это:

В среднем 600 казанцев в год переезжали из аварийного жилья.

переезжали из аварийного жилья. В 110 раз меньше, чем планируется переселить в 2019—2025 годах в России — всего 660 тысяч человек.

— всего 660 тысяч человек. В 1,5 раза меньше, чем было переселено за последние полгода из аварийного жилья в Якутске — 9,2 тыс. человек. Всего до конца 2021-го планируется предоставить новое жилье 18,13 тысячи человек. Так что относительно Якутии, где реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного фонда, в Казани новоселье справили не так много «аварийщиков».

— 9,2 тыс. человек. Всего до конца 2021-го планируется предоставить новое жилье 18,13 тысячи человек. Так что относительно Якутии, где реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного фонда, в Казани новоселье справили не так много «аварийщиков». На 2 тысячи больше, чем расселили в Ростовской области в 2019—2021 годах — всего более 4 тысяч человек.

— всего более 4 тысяч человек. На 4 тысячи меньше, чем расселили из аварийного жилья в Подмосковье за пять лет — всего около 10 тысяч человек.

— всего около 10 тысяч человек. В 167 раз меньше, чем было переселено из аварийного жилья в России за десять лет, с 2010 по 2018 год, — всего более 1 млн человек.

Фото: Олег Тихонов

В 11 раз больше, чем расселили в Татарстане в 2019—2021 годах — всего 540 человек.

— всего 540 человек. В 7 раз больше населения Иннополиса . Таким образом, количество переселенных «аварийщиков» Казани вполне сопоставимо с населением небольшого российского города или поселка городского типа, а это уже немало.

. Таким образом, количество переселенных «аварийщиков» Казани вполне сопоставимо с населением небольшого российского города или поселка городского типа, а это уже немало. Сопоставимо с населением малых городов России , таких как Каменногорск (Ленинградская область) — 6 151 житель, Макарьев (Костромская область) — 6 128, Орлов (Кировская область) — 6 335.

, таких как Каменногорск (Ленинградская область) — 6 151 житель, Макарьев (Костромская область) — 6 128, Орлов (Кировская область) — 6 335. В Татарстане почти равняется населению Базарных Матак — 5 339 человек.



— 5 339 человек. В 1,46 раза меньше, чем население Лаишево — всего там проживают 8 773 человека.

Алексей Нечаев