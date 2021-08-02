В Татарстане более 484 тыс. детей получили «школьные» выплаты в размере 10 тыс. рублей

В Татарстане 484 257 семей с детьми получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Татарстану.

На единовременную «школьную» выплату претендуют 563 тысячи татарстанских детей. Общая сумма составит более 5,63 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выплата положена семьям, воспитывающим детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также родителям молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам. Прием заявлений еще будет идти в течение 3 месяцев, до конца октября.

Прием заявлений на единовременную выплату начался 15 июля. На эти цели правительство выделило 204 млрд рублей. Пособие можно получить только безналичным способом, на банковскую карту. Форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты есть на портале госуслуг.

