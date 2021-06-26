В Татарстане план по жилью выполнен на 48,5%

План по жилью в Татарстане выполнен на 48,5%: построено 1 млн 294 тыс. квадратных метров, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сегодня на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание провел президент РТ Рустам Минниханов.



По нацпроектам Министерство реализует 95 объектов и почти 4 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда на сумму более 10 млрд рублей. На сегодня среднее выполнение составляет 55%.

По федеральному проекту «Жилье» в Татарстане построили школу на 1,5 тыс. мест. Сейчас школу укомплектовывают необходимым оборудованием. По федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин» в республике строится 16 детсадов, объем выполненных работ превышает 54%. Работы уже завершили в Челнах.

Работы завершены на 63% по программе строительства стационаров. Еще в республике планируется сдача 15 объектов, в их числе лыжные базы, универсальные спортплощадки и крытые футбольные манежи. К 1 июля сдадут спортзал в Кукморе, выполнение СМР на объекте — 95%.

Также в Казани реконструируются очистные сооружения на объекте ЖК «Светлая долина» и по строительству сетей водоснабжения в ЖК «Лето». Реализуется несколько масштабных мероприятий по федеральному проекту «Оздоровление Волги».

По программе соципотеки в Татарстане нужно сдать 161 многоквартирный дом на 280 тысяч кв.м., из которых уже сданы 99 тысяч «квадратов» — это 80 домов. близятся сроки сдачи у еще 41 дома.

Фото: realnoevremya.ru

Строительство биологических очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана выходит на финальную стадию — работы выполнены на 94%. На новых очистных сооружениях будут очищаться 12,5 тыс. куб. м загрязненных сточных вод ежегодно.

Маргарита Головатенко