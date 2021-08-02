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Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио

13:45, 02.08.2021
Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио
Фото: vk.com/olympic_russia

Россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную награду Олимпийских игр в Токио в спортивной гимнастике.

В соревнованиях в опорном прыжке у мужчин российский гимнаст набрал одинаковое количество очков вместе с корейским спортсменом Шином Джихваном — по 14,783 балла. По регламенту чемпионом стал тот, у кого была большая сложность прыжка. Именно по этому дополнительному показателю Аблязин остался вторым.

Тройку лучших замкнул армянский гимнаст Артур Давтян. Еще один представитель сборной России — Никита Нагорный стал пятым.

Спорт
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