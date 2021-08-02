ФАС разрешила «Мосэнерго» покупку «Русэнергосбыта» при выполнении определенных условий

Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО «Мосэнерго» о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Русэнергосбыта», определив при этом ряд условий для приобретения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Мосэнерго» обязано обеспечить точное и качественное планирование объемов покупки электроэнергии на оптовом рынке с предоставлением ежеквартальной отчетности в ФАС России», — говорится в сообщении.

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрести доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».

Алексей Нечаев