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ФАС одобрила покупку почти 42% «Ленты» компанией Мордашова

16:34, 25.04.2019
ФАС одобрила покупку почти 42% «Ленты» компанией Мордашова
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрести доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».

Как сообщил гендиректор «Ленты» Герман Тинга, решение получено сегодня, 25 апреля, пишут «Ведомости».

Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития.

Также ретейлер «Магнит» был заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

БизнесРозничная торговля
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