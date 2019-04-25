ФАС одобрила покупку почти 42% «Ленты» компанией Мордашова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрести доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Как сообщил гендиректор «Ленты» Герман Тинга, решение получено сегодня, 25 апреля, пишут «Ведомости».
Ранее владелец «Северстали» Алексей Мордашов договорился о покупке 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития.
Также ретейлер «Магнит» был заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».БизнесРозничная торговля
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