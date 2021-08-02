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Мельникова стала третьей в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020

12:38, 02.08.2021
Мельникова стала третьей в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/toprusgym

Российская гимнастка Ангелина Мельникова принесла бронзовую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде — 2020 в Токио.

В вольных упражнениях она разделила третье место с японкой Маи Мураками — 14,166 балла. Первой стала американка Джейд Кэри — 14,366, вторая — представительница Италии Ванесса Феррари: 14,200.

Еще одна россиянка — Виктория Листунова совершила несколько помарок в своем выступлении и заняла последнее, восьмое место в финале.

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