В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 50 человек

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 032 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 6 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 289 человек. Умерли за весь период 616 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане коронавирус подтвердился у 52 человек.



Маргарита Головатенко