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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 50 человек

11:08, 02.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 50 человек
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 032 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 6 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 289 человек. Умерли за весь период 616 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане коронавирус подтвердился у 52 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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