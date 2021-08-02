Женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф Олимпиады-2020
Женская сборная России вышла в плей-офф гандбольного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В заключительном матче группового раунда россиянки обыграли соперниц из Испании. Благодаря этой победе Россия стала второй в группе, уступив Швеции лишь по дополнительным показателям.
Соперник сборной России в плей-офф определится чуть позже. Наиболее вероятный вариант — Черногория, также в четвертьфинал может попасть Япония.
Отметим, что россиянки уступили в первых двух матчах на турнире, но потом смогли добыть три победы подряд.Спорт
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