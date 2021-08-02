Женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф Олимпиады-2020

Женская сборная России вышла в плей-офф гандбольного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В заключительном матче группового раунда россиянки обыграли соперниц из Испании. Благодаря этой победе Россия стала второй в группе, уступив Швеции лишь по дополнительным показателям.

Фото: vk.com/rh

Соперник сборной России в плей-офф определится чуть позже. Наиболее вероятный вариант — Черногория, также в четвертьфинал может попасть Япония.

Отметим, что россиянки уступили в первых двух матчах на турнире, но потом смогли добыть три победы подряд.