В Казани от улицы Челюскина до улицы Мариупольской встало движение трамваев
В Казани от улицы Челюскина до улицы Мариупольской с 8.40 стоит движение трамваев маршрута №1, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Движение временно прекращено с 08.40 в связи с отсутствием напряжения. В настоящее время причина устанавливается.
В конце июля встали трамваи маршрута №4 по улице Габишева из-за ДТП. Спустя час движение восстановили.
Маргарита ГоловатенкоОбществоИнфраструктура Татарстан
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