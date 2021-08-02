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В Казани от улицы Челюскина до улицы Мариупольской встало движение трамваев

08:58, 02.08.2021
В Казани от улицы Челюскина до улицы Мариупольской встало движение трамваев
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани от улицы Челюскина до улицы Мариупольской с 8.40 стоит движение трамваев маршрута №1, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Движение временно прекращено с 08.40 в связи с отсутствием напряжения. В настоящее время причина устанавливается.

В конце июля встали трамваи маршрута №4 по улице Габишева из-за ДТП. Спустя час движение восстановили.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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