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В Казани движение трамваев по улице Габишева восстановили

19:29, 29.07.2021
В Казани движение трамваев по улице Габишева восстановили
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани восстановили движение трамваев по улице Габишева. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Задержка составила час. Движение трамвая №4 было остановлено из-за ДТП. В транспорт врезалась легковушка.

Вчера в Казани восстановили движение трамваев №5 и №5а. Между улицами Закиева и Минской провели работы по соединению нового участка путей в направлении улицы Халитова.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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