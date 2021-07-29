В Казани движение трамваев по улице Габишева восстановили
В Казани восстановили движение трамваев по улице Габишева. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Задержка составила час. Движение трамвая №4 было остановлено из-за ДТП. В транспорт врезалась легковушка.
Вчера в Казани восстановили движение трамваев №5 и №5а. Между улицами Закиева и Минской провели работы по соединению нового участка путей в направлении улицы Халитова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым