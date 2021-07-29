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В Казани на улице Габишева встало движение трамваев из-за ДТП

18:33, 29.07.2021
В Казани на улице Габишева встало движение трамваев из-за ДТП
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани сегодня вечером на улице Габишева встало движение трамваев. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Движение стоит с 17:55. Это произошло из-за ДТП: автомобиль врезался в трамвай маршрута № 4.

Ранее ДТП с участием трамвая произошло на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых. Легковой автомобиль оказался на рельсах. Также оказался сломан дорожный знак рядом. Пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть трамвай.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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