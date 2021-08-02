В Казани по делу о 1089 фальшивых купюрах судят Раду Ротенберг

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Советский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела о завозе в Татарстан из Дагестана крупнейшей партии фальшивых денег за последние 10 лет. На скамье подсудимых — шесть человек, включая двух бывших сотрудников полиции Татарстана и Чечни, передает журналист «Реального времени».



Организатором группы силовики считают бизнес-леди Раду Ротенберг, урожденную Гульназ Ибрагимову. По версии обвинения, именно она перевела бывшей однокурснице — офицеру МВД Чечни Зареме Сагаевой 1,5 млн рублей, на которые в декабре 2019-го была закуплена партия в 5 млн 445 тысяч рублей — поддельными банкнотами в 5 тысяч.

Сагаева сейчас находится под стражей. У Ротенберг — подписка о невыезде.

Сбыт осуществлялся в Казани, Альметьевске и Лениногорске в новогодние дни. Первого подозреваемого задержали уже 9 января 2020 года.

Детали этой истории и советы специалистов, как распознать подделку, — в материале «Реального времени».