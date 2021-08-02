В Казани за воскресенье задержали более 20 пьяных водителей

В Казани за воскресенье, 1 августа, был задержан 21 пьяный водитель и еще семь водителей без прав, сообщает ГИБДД города.



Всего за воскресенье произошло 37 ДТП. 35 — с материальным ущербом, еще два — с пострадавшими (произошло два столкновения автомобилей).

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков, в отделы полиции доставили пять граждан, их подозревают в совершении преступлений.

В Казани за субботу, 31 июля, произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими — два столкновения и один наезд на пешехода. Еще 49 аварий повлекли материальный ущерб.

Маргарита Головатенко