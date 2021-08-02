В Казани за воскресенье задержали более 20 пьяных водителей
В Казани за воскресенье, 1 августа, был задержан 21 пьяный водитель и еще семь водителей без прав, сообщает ГИБДД города.
Всего за воскресенье произошло 37 ДТП. 35 — с материальным ущербом, еще два — с пострадавшими (произошло два столкновения автомобилей).
Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков, в отделы полиции доставили пять граждан, их подозревают в совершении преступлений.
В Казани за субботу, 31 июля, произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими — два столкновения и один наезд на пешехода. Еще 49 аварий повлекли материальный ущерб.
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