В Казани в субботу произошло три ДТП с пострадавшими

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани за субботу, 31 июля, произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими — два столкновения и один наезд на пешехода. Еще 49 аварий повлекли материальный ущерб.

За минувшие сутки в столице Татарстана задержали 13 пьяных водителей и четырех автомобилистов, не имеющих права управления транспортом. Об этом сообщила Госавтоинспекция Казани в своем telegram-канале.

31 июля в городе пресекли 41 правонарушение со стороны электросамокатчиков и два со стороны велосипедистов. В казанские отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставили трех человек.

Напомним, в Казани 30 июля произошло два ДТП с пострадавшими (столкновения) и 116 аварий с материальным ущербом. Также задержали шесть пьяных водителей и четырех автомобилистов, не имеющих прав управления.





Татьяна Демина