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В Волгоград прибыли военные из Индии для участия в российско-индийских учениях

03:25, 02.08.2021
В Волгоград прибыли военные из Индии для участия в российско-индийских учениях
Фото: realnoevremya.ru

Команда из 250 военнослужащих Индии прибыла в Волгоград — она примет участие в российско-индийских учениях «Индра-2021». Об этом сообщает ТАСС.

«В международный аэропорт Гумрак города Волгограда прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск «Индра-2021». Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области», — отмечено в сообщении.

В сентябре военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Мексики.

Алексей Нечаев
Общество
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