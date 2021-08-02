В Волгоград прибыли военные из Индии для участия в российско-индийских учениях

Команда из 250 военнослужащих Индии прибыла в Волгоград — она примет участие в российско-индийских учениях «Индра-2021». Об этом сообщает ТАСС.

«В международный аэропорт Гумрак города Волгограда прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в совместном российско-индийском учении сухопутных войск «Индра-2021». Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области», — отмечено в сообщении.

В сентябре военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Мексики.



Алексей Нечаев