Российские военные примут участие в параде в Мехико
Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Мексики. Об этом сообщает ТАСС.
«Почетный караул покорит сердца мексиканцев (в Мехико), где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это будет десятый опыт участия военнослужащих из России в мексиканских военных парадах. День независимости отмечается в Мексике 16 сентября.
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