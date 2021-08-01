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Российские военные примут участие в параде в Мехико

02:32, 01.08.2021
Российские военные примут участие в параде в Мехико
Фото: realnoevremya.ru

Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

«Почетный караул покорит сердца мексиканцев (в Мехико), где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет десятый опыт участия военнослужащих из России в мексиканских военных парадах. День независимости отмечается в Мексике 16 сентября.

Алексей Нечаев
Общество
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