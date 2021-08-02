На острове Эланд в Швеции нашли следы крупнейшего старинного замка

Следы самого большого старинного замка острова Эланд обнаружили шведские археологи. Он называется Сербю Борг. Об этом сообщает ТАСС.

Этот замок упоминается в труде эландского священника Николауса Валлинуса «Об Эланде», изданном в 1703 году, однако точного описания его местоположения нет, из-за чего его никак не удавалось найти.

«Обнаружение еще одного старинного замка на острове является сенсационным во многих отношениях», — заявил автор находки археолог Ян-Хенрик Фаллгрен.

В июне в ходе строительства скоростной трассы Москва — Казань специалисты обнаружили 23 памятника археологии. Об этом сообщила научный сотрудник Института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова.

Алексей Нечаев