Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах 2021 и 2024 годов
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин допустил, что во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году из-за рубежа будут проводиться провокации. Об этом сообщает ТАСС.
«Наши оппоненты готовятся вовсю… Это будет и 2021-й, и 2024-й. Конечно», — сказал он.
Также Нарышкин рассказал, что России известно, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».
В апреле Нарышкин заявил, что новые антироссийские санкции со стороны США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым