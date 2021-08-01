Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах 2021 и 2024 годов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин допустил, что во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году из-за рубежа будут проводиться провокации. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши оппоненты готовятся вовсю… Это будет и 2021-й, и 2024-й. Конечно», — сказал он.

Также Нарышкин рассказал, что России известно, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

В апреле Нарышкин заявил, что новые антироссийские санкции со стороны США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность.



Алексей Нечаев