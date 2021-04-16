Нарышкин о санкциях: это недружественный и непродуманный шаг

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что новые антироссийские санкции со стороны США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается выпадов в адрес Службы внешней разведки, вчера пресс-служба сделала наш комментарий, уверен, что вы прочитали. Дополнительно скажу, что, конечно, конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит во всяких форматах, формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны [американской] администрации шаги, тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции», — сказал Нарышкин.

Ранее в США объявили службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds. Всего Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.



Также президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Как сообщается на сайте президента Америки, США также запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.



Алексей Нечаев