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Путин посетил Коневский мужской монастырь

14:16, 01.08.2021 1
Путин посетил Коневский мужской монастырь
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Монастырь был построен в начале XIX века, затем он был практически разрушен. В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.

Фото: kremlin.ru

В июле на территории Богородицкого монастыря в столице Татарстана патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, патриарх передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:47
    Хорошее дело.
    Восстанавливать храмы, Дома Божии.
    Церкви.
    Мечети.
    Синагоги.
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