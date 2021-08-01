Путин посетил Коневский мужской монастырь

Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Монастырь был построен в начале XIX века, затем он был практически разрушен. В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.

Фото: kremlin.ru

В июле на территории Богородицкого монастыря в столице Татарстана патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, патриарх передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы.

Алексей Нечаев