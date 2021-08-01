Путин посетил Коневский мужской монастырь
Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Монастырь был построен в начале XIX века, затем он был практически разрушен. В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери.
В июле на территории Богородицкого монастыря в столице Татарстана патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, патриарх передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы.
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Восстанавливать храмы, Дома Божии.
Церкви.
Мечети.
Синагоги.