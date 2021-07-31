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Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

15:44, 31.07.2021
Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
Фото: Пресс-служба ОКР

Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

В финале они одержали победу над национальной командой Франции со счетом 45:41.

В четверг сборная России победила команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова.

Алексей Нечаев
СпортОбщество
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