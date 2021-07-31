Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Фото: Пресс-служба ОКР

Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

В финале они одержали победу над национальной командой Франции со счетом 45:41.

Наши девушки — олимпийские чемпионки в женской командной сабле!



ЭТО ЗО-ЛО-ТООО!

Наши девушки одержали победу над командой Франции со счётом 45:41!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/jUAwK2PDGV — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 31, 2021

В четверг сборная России победила команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова.

Алексей Нечаев