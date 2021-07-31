Под Калугой столкнулись грузовик и пассажирский поезд
Поезд Адлер-Москва столкнулся с цементовозом в Калужской области, водитель грузовика погиб. Об этом сообщает ТАСС.
«Авария с участием поезда и грузовой машины произошла в Ферзиковском районе. Состав следовал по маршруту Адлер — Москва. Водитель цементовоза погиб. Идет эвакуация пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Пострадавших среди пассажиров нет. На месте работают оперативные службы.
В июле в Амурской области столкнулись двух грузовых поезда — два человека погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.
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