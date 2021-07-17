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В Амурской области произошло столкновение двух грузовых поездов

18:35, 17.07.2021
В Амурской области произошло столкновение двух грузовых поездов
Фото: realnoevremya.ru

В Амурской области произошло столкновение двух грузовых поездов — два человека погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ, сообщила ТАСС пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — говорится в сообщении.

В феврале в Нижегородской области Land Rover врезался в хвостовые вагоны порожнего поезда. В результате с рельсов сошли восемь вагонов.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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