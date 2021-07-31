Конгресс США принял законопроект, который запрещает Байдену отказ от санкций против «Северного потока — 2»

Фото: скриншот / nord-stream 2

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В нем предлагается лишить президента США Джо Байдена права отказываться от санкции против «Северного потока — 2».

За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь законопроект должен принять сенат, а затем его передадут на подпись президенту, пишет «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявлял, что США не намерены отказываться от санкции против газопровода.

