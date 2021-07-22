США не намерены отказываться от возможных санкций по «Северному потоку — 2»

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США не намерены отказываться от каких-либо доступных им ограничений и других подобных инструментов в отношении «Северного потока — 2». Такую позицию озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«В действительности мы добавляем несколько дополнительных [санкций] в наш арсенал», — заявил он. Прайс отметил, что к моменту, когда действующая администрация государства пришла к власти, строительство «Северного потока — 2» завершили на 90%. В связи с этим власти США посчитали, что «санкции не остановили бы сооружение трубопровода», пишет ТАСС.

Накануне Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения с ФРГ по «Северному потоку — 2». Страны не намерены терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе. Отмечено, что США перед заключением соглашения с Германией консультировались с Украиной и Польшей.



Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Политики обсудили «Северный поток — 2», в том числе договоренности ФРГ и США по трубопроводу. Оба удовлетворены его завершающимся строительством.

Татьяна Демина