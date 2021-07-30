Хуснуллин поручил регионам ускорить реализацию программ капремонта школ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам ускорить реализацию программы капитального ремонта школ и выполнить ее за 3-4 года. Об этом он сообщил телеканалу «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас в стране меньше 1% школ находятся в аварийном состоянии, что недопустимо. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в следующем году в стране запланирован капремонт 700 школ. Глава государства напомнил ему, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, «поэтому 700 на следующий год недостаточно». Этот показатель должен быть около 1,4—1,5 тыс. школ в год.



Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов в начале июля сообщал, что в этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделили 2 млрд рублей. В республике капитально отремонтируют 49 детсадов и 25 школ.