Минстрой России просит выделить Фонду дольщиков 60 млрд рублей до 2024 года

Минстрой России просит дофинансировать Фонд защиты прав дольщиков на 60 млрд рублей до 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Чтобы завершить все проблемы обманутых дольщиков, которые есть учтенные, нужно порядка 60 млрд рублей, чтобы к 2024 году эту программу обманутых дольщиков в целом завершить, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас достигнута договоренность о выделении Фонду 27 млрд рублей на следующий год. Выделение еще 33 млрд рублей пока под вопросом.

В начале июня правительство России расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков.



Глава татарстанского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщал на этой неделе, что 80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году.

