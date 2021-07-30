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Минстрой России просит выделить Фонду дольщиков 60 млрд рублей до 2024 года

18:43, 30.07.2021
Минстрой России просит выделить Фонду дольщиков 60 млрд рублей до 2024 года
Фото: realnoevremya.ru

Минстрой России просит дофинансировать Фонд защиты прав дольщиков на 60 млрд рублей до 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Чтобы завершить все проблемы обманутых дольщиков, которые есть учтенные, нужно порядка 60 млрд рублей, чтобы к 2024 году эту программу обманутых дольщиков в целом завершить, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас достигнута договоренность о выделении Фонду 27 млрд рублей на следующий год. Выделение еще 33 млрд рублей пока под вопросом.

В начале июня правительство России расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков.

Глава татарстанского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщал на этой неделе, что 80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году.

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