Третью волну обманутых дольщиков Татарстана начнут спасать в будущем году

Дольщиков «Свея» и «ФОНа» обеспечат квартирами в этом году

80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году, сообщил сегодня глава республиканского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков. Сегодня в реестре Фонда числится 1971 дольщик, из них порядка 1,5 тысячи уже в текущем квартале вступят в права на владение квадратными метрами. Для них будут достроены и введены в эксплуатацию девять проблемных объектов: два дома достраивались по региональной программе, семь — наследие строительных компаний «Свей» и «ФОН» — по федеральной. Практически все проблемные дома находятся в Казани.

По республиканской программе дом в Елабуге на 24 квартиры 1 июля ввели в эксплуатацию, и дольщики уже получают ключи от долгожданных квартир. Второй дом — на ул. Заслонова в Казани — на стадии завершения строительно-монтажных работ. Как считает Иван Новиков, до конца третьего квартала года этот дом тоже будет сдан в эксплуатацию.

9 млрд рублей для семи домов

Что касается, наверное, самых сложных семи объектов, причем два из них находились на уровне лишь забитых свай, подчеркнул спикер, то на завершение их строительства потребовалось 9 млрд рублей, треть этой суммы была выделена из республиканского бюджета. Два дома уже введены в эксплуатацию — в апреле дом №2 на ул. Зур Урам, входящий в ЖК МЧС, и в конце июня в эксплуатацию сдали дом №57 по ул. Достоевского.

Практически готовы к заезду жильцов еще два строения: дом №5 ЖК «Молодежный» на ул. Ч. Айтматова, который возводился с нуля, и дом №6 в ЖК «Золотая середина» на Чистопольской улице. Именно в этом доме компания «Свей», принадлежавшая Рустему Аитову, продавала воздух вместо квартир, по решению суда были снесены незаконно надстроенные им этажи и один подъезд. Сейчас документы по этим домам уже находятся в Управлении градостроительных разрешений Казани.

В ожидании ключей и владельцы квадратных метров в доме №3 ЖК МЧС, где идет проверка экспертами Госстройнадзора, а также еще двух домов — №4 в том же ЖК и №3 ЖК «Золотая середина» по ул. Четаева, где строительно-монтажные работы вышли на финальную стадию. Всего на стадии строительства, которое ведет фонд, сегодня 175 тысяч квадратных метров жилья.

Сегодня Татарстан считается лидером по решению проблем обманутых застройщиками вкладчиков, а именно находится на 12-м месте в списке 12 субъектов России. В антилидерах рейтинга — Москва, где проблемными пока значатся 112 домов, затем идут Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

В список проблемных пришлось включить ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение» и ЖК «Жардин». Фото vk.com/fpdrt

Проблемы третьей волны дольщиков оставили на будущий год

Список всех домов, не достроенных недобросовестными строительными компаниями, Фонд по поддержке дольщиков разделил на условные три волны. Проблемы первой были решены за три года — с 2017-го по 2020-й: по региональной программе в Татарстане сдали 28 проблемных домов общей площадью 240 тыс. кв. метров, а в правах были восстановлены 3 207 обманутых дольщиков, сообщил Новиков. Теперь очередь второй волны — в этом году решат вопрос почти для полутора тысяч инвесторов жилья, как частных, так и юридических.

Решить проблемы так называемой третьей волны, образовавшейся в прошлом году, фонд планирует в 2022 году, сообщил Иван Новиков. В список проблемных пришлось включить ЖК «Мелодия», ЖК «Поколение» и ЖК «Жардин». Все эти дома принадлежат одному застройщику, название которого Новиков отказался озвучивать, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел и ведется следствие. Известно, что речь идет о группе связанных между собой компаний: «Мегаполис», «Инвест-Строй Торг» и «ПИК+».

Глава регионального отделения федерального фонда сообщил, что в реестр фонда дольщиков уже внесены дольщики «Мелодии» и «Поколения». Вложившихся в строительство ЖК «Жардин» включат в него в сентябре этого года, а достраиваться эти дома будут за счет средств федерального фонда.

Что касается владельцев несуществующих «свеевских» квартир (из снесенных лишних надстроенных этажей в ЖК «Золотая середина»), то их права восстановят за счет строительства компенсирующих домов. Место под застройку двух таких многоэтажек уже определено — один на 140 квартир для вкладчиков дома №3 возведут на ул. Р. Гареева, второй, на 220 квартир, для тех, кто покупал жилье в доме №6 в ЖК «Золотая середина» — на ул. Аграрной.

Права владельцев несуществующих «свеевских» квартир восстановят за счет строительства компенсирующих домов. Фото vk.com/fpdrt

Сейчас идет подготовка проектов и прочей градостроительной документации, зайти на первый объект фонд планирует уже в этом году, отметил Новиков. Строительство этих объектов оценивается в 1 млрд рублей. Кстати, такой механизм по строительству компенсационного жилья в России применялся лишь однажды, когда аналогичный дом был построен для обманутых дольщиков в Москве.

С 1 августа по 15 октября фонд будет принимать заявления и все необходимые документы от дольщиков этих квартир, чтобы включить их в реестр обманутых дольщиков.

— Для того чтобы обеспечить максимальную справедливость и прозрачность определения кому, какая квартира достанется, мы с дольщиками пришли к выводу, что жеребьевка будет наиболее честным способом — кому на каком этаже и какая достанется квартира путем проведения открытой жеребьевки. Мы это все можем запустить в прямой эфир.

Если дольщики этих двух домов уже не нуждаются в новых квадратных метрах, то свои квартиры они будут вольны продать.

Таким образом, подытожил Иван Новиков, в реестре обманутых дольщиков на будущий год останутся около 500 человек. На темпы возведения жилья для них не должно повлиять и удорожание строительных материалов, которое, по мнению Новикова, не превышает 10%. Федеральный фонд готов увеличить лимит финансирования.

Ангелина Панченко