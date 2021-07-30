«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в контрольном матче в Нижнекамске

«Нефтехимик» провел контрольную встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым» в ходе предсезонного сбора в Нижнекамске.

Игра закончилась победой гостей по буллитам со счетом 5:4. Решающий буллит в активе Александра Пашина. Команды играли в полуторном составе, практически без своих иностранных лидеров.

В начале августа «Нефтехимик» у себя дома сыграет против казанского «Ак Барса».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5б (0:1, 0:2, 4:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 (17:54) — Кузьмин (Козлов, Лукин);

0:2 (23:40) — Башкиров (Цулыгин, Шумилов);

0:3 (26:54) — Амиров;

1:3 (45:26) — Порядин (Клок);

1:4 (51:35) — Лисовец (бол.);

2:4 (54:13) — Хайруллин;

3:4 (55:14) — Шиксатдаров (Попов);

4:4 (59:49) — Шафигуллин (Кнот);

4:5 (65:00) — Пашин (победный буллит).