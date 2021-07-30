Следствие просит арестовать Доронина до 28 сентября

Следствие попросило заключить сооснователя финпирамиды Finiko Кирилла Доронина под стражу до 28 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Сегодня его пригласили в главное следственное управление МВД Татарстана на очередной допрос и там задержали в качестве подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Перед заседанием в суде усилили охрану.



В суде Доронин представился гражданином России и Турции, отцом двух детей. Следователь просит его ареста до 28 сентября. Обвинение уже предъявлено, вину фигурант не признает, сообщает, что не все участники дела установлены.

Из оглашенных материалов следует, что еще в прошлом году, после возбуждения дела, следователи МВД допрашивали тех самых партнеров Доронина — Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича.

Журналистам Доронин в суде заявил, что задержание стало для него неожиданностью. «Реальное время» публиковало видео с заседания.