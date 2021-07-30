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Следствие просит арестовать Доронина до 28 сентября

17:10, 30.07.2021
Следствие просит арестовать Доронина до 28 сентября
Фото: realnoevremya.ru

Следствие попросило заключить сооснователя финпирамиды Finiko Кирилла Доронина под стражу до 28 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Сегодня его пригласили в главное следственное управление МВД Татарстана на очередной допрос и там задержали в качестве подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Перед заседанием в суде усилили охрану.

В суде Доронин представился гражданином России и Турции, отцом двух детей. Следователь просит его ареста до 28 сентября. Обвинение уже предъявлено, вину фигурант не признает, сообщает, что не все участники дела установлены.

Из оглашенных материалов следует, что еще в прошлом году, после возбуждения дела, следователи МВД допрашивали тех самых партнеров Доронина — Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича.

Журналистам Доронин в суде заявил, что задержание стало для него неожиданностью. «Реальное время» публиковало видео с заседания.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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