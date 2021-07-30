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Основателя Finiko Кирилла Доронина завели в зал суда — видео

16:50, 30.07.2021
Основателя Finiko Кирилла Доронина завели в зал суда — видео
Фото: realnoevremya.ru

Основателя Finiko Кирилла Доронина завели в зал суда. Об этом с места сообщает корреспондент «Реального времени».

Доронин дал первый комментарий из зала суда:

Доронина доставили в Вахитовский суд для избрания меры пресечения. Напомним, сегодня его пригласили в главное следственное управление МВД Татарстана на очередной допрос и там задержали в качестве подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Перед заседанием в суде усилили охрану.

Фото: Ирина Плотникова

Все детали случившегося — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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