Основателя Finiko Кирилла Доронина завели в зал суда — видео
Основателя Finiko Кирилла Доронина завели в зал суда. Об этом с места сообщает корреспондент «Реального времени».
Доронин дал первый комментарий из зала суда:
Доронина доставили в Вахитовский суд для избрания меры пресечения. Напомним, сегодня его пригласили в главное следственное управление МВД Татарстана на очередной допрос и там задержали в качестве подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Перед заседанием в суде усилили охрану.
Все детали случившегося — в материале «Реального времени».ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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