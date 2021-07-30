Карацев и Веснина вышли в финал в миксте, где сыграют с Рублевым и Павлюченковой

Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в финал теннисного турнира в миксте на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российские теннисисты обыграли в полуфинале сербскую пару Новак Джокович — Нина Стоянович — 7:5, 7:5.

В финальном поединке Карацеву и Весниной будут противостоять россияне Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Благодаря этому в медальной копилке сборной России станет гарантированно на одну золотую медаль больше.

Напомним, ранее в финал Олимпиады-2020 в одиночном разряде у теннисистов вышел Карен Хачанов.