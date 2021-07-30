Новости спорта

16:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карацев и Веснина вышли в финал в миксте, где сыграют с Рублевым и Павлюченковой

15:59, 30.07.2021
Карацев и Веснина вышли в финал в миксте, где сыграют с Рублевым и Павлюченковой
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в финал теннисного турнира в миксте на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российские теннисисты обыграли в полуфинале сербскую пару Новак Джокович — Нина Стоянович — 7:5, 7:5.

В финальном поединке Карацеву и Весниной будут противостоять россияне Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Благодаря этому в медальной копилке сборной России станет гарантированно на одну золотую медаль больше.

Напомним, ранее в финал Олимпиады-2020 в одиночном разряде у теннисистов вышел Карен Хачанов.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также