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Рублев и Павлюченкова вышли в финал по теннису в миксте на ОИ-2020

13:54, 30.07.2021
Рублев и Павлюченкова вышли в финал по теннису в миксте на ОИ-2020
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в финал олимпийского турнира по теннису в миксте.

В полуфинале россияне обыграли австралийскую пару Эшли Барти и Джона Пирса, отыграв в третьей партии матчбол.

В финале соперниками Рублева и Павлюченковой будет победитель между российской парой Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) и сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем (Сербия).

Напомним, ранее в финал Олимпиады-2020 в одиночном разряде у теннисистов вышел Карен Хачанов.

Спорт
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