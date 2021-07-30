Рублев и Павлюченкова вышли в финал по теннису в миксте на ОИ-2020

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в финал олимпийского турнира по теннису в миксте.

В полуфинале россияне обыграли австралийскую пару Эшли Барти и Джона Пирса, отыграв в третьей партии матчбол.

В финале соперниками Рублева и Павлюченковой будет победитель между российской парой Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) и сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем (Сербия).

Напомним, ранее в финал Олимпиады-2020 в одиночном разряде у теннисистов вышел Карен Хачанов.