Хачанов вышел в финал олимпийского турнира по теннису
Карен Хачанов вышел в финал теннисного турнира в мужском одиночном разряде в рамках Олимпийских игр —2020 в Токио.
Россиянин обыграл в полуфинале обидчика Даниила Медведева, испанца Пабло Каррено-Бусту в двух сетах — 6:3, 6:3.
В финале Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). При этом российский теннисист гарантировал себе серебряную медаль Олимпиады.
Напомним, ранее Каррено-Буста в четвертьфинале сенсационно выбил из турнира лидера российского тенниса Медведева.Спорт
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