Новости спорта

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хачанов вышел в финал олимпийского турнира по теннису

10:27, 30.07.2021
Хачанов вышел в финал олимпийского турнира по теннису
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Карен Хачанов вышел в финал теннисного турнира в мужском одиночном разряде в рамках Олимпийских игр —2020 в Токио.

Россиянин обыграл в полуфинале обидчика Даниила Медведева, испанца Пабло Каррено-Бусту в двух сетах — 6:3, 6:3.

В финале Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). При этом российский теннисист гарантировал себе серебряную медаль Олимпиады.

Напомним, ранее Каррено-Буста в четвертьфинале сенсационно выбил из турнира лидера российского тенниса Медведева.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
Официальные партнеры
  • pic
  • pic