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Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020 в Токио

08:35, 30.07.2021
Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: vk.com/olympic_russia

Виталина Бацарашкина принесла сборной России очередную золотую награду.

Российская спортсменка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второе место у кореянки Ким Минджун.

Это уже вторая золотая медаль Бацарашкиной на нынешних Играх. Ранее Виталина заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, принеся сборной России дебютное золото на Олимпиаде-2020.

Напомним, сегодня золотую медаль также завоевал пловец Евгений Рылов.

Спорт
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