Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020 в Токио
Виталина Бацарашкина принесла сборной России очередную золотую награду.
Российская спортсменка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второе место у кореянки Ким Минджун.
Это уже вторая золотая медаль Бацарашкиной на нынешних Играх. Ранее Виталина заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, принеся сборной России дебютное золото на Олимпиаде-2020.
Напомним, сегодня золотую медаль также завоевал пловец Евгений Рылов.Спорт
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