«Нижнекамскнефтехим» провел ночную экскурсию по предприятию для молодежи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

29 июля в ПАО «Нижнекамскнефтехим» впервые прошла ночная экскурсия по предприятию для молодежи. Мероприятие было организовано в преддверии дня рождения компании — 31 июля исполняется 54 года со дня получения первой продукции на НКНХ.

Полюбоваться красотой многочисленных ламп освещения, расположенных на технологических колоннах, промышленных и административных зданиях предприятия, а также узнать, как организован круглосуточный непрерывный рабочий процесс на производстве, пришли более 30 молодых активистов города.

Перед началом экскурсии по «Нижнекамскнефтехиму» всем был проведен инструктаж по технике безопасности.

Предприятие встретило экскурсантов тысячами огней, которыми освещена в ночное время его территория. На технологических установках компании используется порядка 55 тысяч специальных светильников. Во всех светильниках установлены энергосберегающие лампы, которые пришли на смену уже устаревшим. Лампы накаливания мощностью 200 Ватт заменили на светильники мощностью 44 Ватт в рамках программы капитального ремонта сетей освещения с 2011 по 2017 годы. Все это позволило снизить потребление электроэнергии, повысить освещенность рабочих мест и производственных площадок, обеспечить безопасность проведения работ и ведения технологического процесса в темное время суток.

Организаторы экскурсии выстроили маршрут таким образом, чтобы посетители смогли ознакомиться с историей становления и развития ПАО «Нижнекамскнефтехим», понаблюдать за тем, как в непрерывном режиме происходит процесс выпуска продукции. Так, активисты в сопровождении заместителя главного технолога ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айдара Вагизова, помощника генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвиры Долотказиной и председателя профсоюзной организации компании Олега Шумкова посетили производство, с которого и началась история предприятия, — центральную газофракционирующую установку (ЦГФУ №1). 31 июля в 1967 году здесь была получена первая продукция. Экскурсанты побывали в операторной ЦГФУ, где им рассказали, как осуществляется производственный процесс.

В рамках экскурсии ее участники узнали много интересного о предприятии. Например, какую продукцию и каких видов оно выпускает, где она используется и в какие страны направляется, почему горят факелы, какая протяженность трубопроводов на «Нижнекамскнефтехиме» и внутренних железнодорожных путей.

Завершающим пунктом посещения компании стало новое производство ДССК, где выпускают каучук для изготовления экологичных, так называемых «зеленых», шин, а также термоэластопласты для изготовления дорожных и кровельных материалов. Технолог производства ДССК Дамир Ибрагимов подробно рассказал активистам о свойствах новой продукции и областях ее применения. В завершении экскурсии каждый из ее участников в качестве презента на память получил небольшой кусочек каучука ДССК.

Партнерский материал