У работающих пенсионеров с 1 августа увеличатся пенсии

С 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров.

В ПФР напомнили, что пенсии могут увеличиваться ежегодно не более чем на три пенсионных балла. В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Также перерасчет коснется получателей накопительной пенсии — размер выплат у них увеличится на 9,13%.

Повышение в размере 7,99% будет у участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком, сообщает «Российская газета».

В мае жители Татарстана назвали размер идеальной пенсии. 32% опрошенных считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тыс. рублей в месяц.

