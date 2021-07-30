Новости промышленности

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Казани завершается модернизация Ту-160

10:45, 30.07.2021
В Казани завершается модернизация Ту-160
Фото: mil.ru

На Казанском авиационном заводе завершается глубокая модернизация старого Ту-160. Одновременно с этим с нуля собирается новый Ту-160М.

«После их выполнения самолеты предъявим на государственные испытания, где их будут оценивать специалисты Министерства обороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих боевой обстановке», — рассказал в интервью газете «Красная Звезда» глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Затем модернизированные Ту-160 передадут в строевые части дальней авиации.

Слюсарь напомнил, что первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02 совершил свой дебютный полет в Казани в конце 2020 года. Самолет спешно прошел заводские испытания. На сегодняшний день он завершает предварительные испытания в Жуковском.

Пилотом стал Анри Наскидянц. Полет прошел в штатном режиме на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут. В рамках него были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32.

Татьяна Демина
ПромышленностьОПК Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
Официальные партнеры
  • pic
  • pic