В Казани завершается модернизация Ту-160

На Казанском авиационном заводе завершается глубокая модернизация старого Ту-160. Одновременно с этим с нуля собирается новый Ту-160М.

«После их выполнения самолеты предъявим на государственные испытания, где их будут оценивать специалисты Министерства обороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих боевой обстановке», — рассказал в интервью газете «Красная Звезда» глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Затем модернизированные Ту-160 передадут в строевые части дальней авиации.

Слюсарь напомнил, что первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02 совершил свой дебютный полет в Казани в конце 2020 года. Самолет спешно прошел заводские испытания. На сегодняшний день он завершает предварительные испытания в Жуковском.

Пилотом стал Анри Наскидянц. Полет прошел в штатном режиме на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут. В рамках него были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32.



Татьяна Демина