Новости спорта

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Осипова вышла в финал в стрельбе из лука на ОИ-2020

10:14, 30.07.2021
Осипова вышла в финал в стрельбе из лука на ОИ-2020
Фото: vk.com/strelbaizluka

Елена Осипова вышла в финал соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянка обыграла в полуфинале итальянку Лучиллу Боари в трех сетах. Причем в третьем из них в последнем выстреле Осипова попала в линию между 9 и с 10 баллами. После просмотра судьи засчитали российской спортсменке 10 очков.

В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан, которая уже взяла два золота на Олимпиаде-2020 и пока идет без поражений.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
Официальные партнеры
  • pic
  • pic