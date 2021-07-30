Осипова вышла в финал в стрельбе из лука на ОИ-2020

Елена Осипова вышла в финал соревнований по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Россиянка обыграла в полуфинале итальянку Лучиллу Боари в трех сетах. Причем в третьем из них в последнем выстреле Осипова попала в линию между 9 и с 10 баллами. После просмотра судьи засчитали российской спортсменке 10 очков.

В финале Осипова встретится с кореянкой Ан Сан, которая уже взяла два золота на Олимпиаде-2020 и пока идет без поражений.