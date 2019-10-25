Прокуратура Татарстана: падение ребенка в канализацию произошло в Санкт-Петербурге

Фото: скриншот видео

Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что инцидент с падением ребенка в канализационный люк произошел в Северной столице.

«По видео с ребенком, провалившимся в канализационный люк: прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что ЧП произошло действительно у них. В настоящее время организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — сообщил помощник прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

В надзорном ведомстве Петербурга отмечают, что ребенок упал в Московском районе города возле дома №42 на проспекте Космонавтов.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, как маленький ребенок провалился в канализационный люк. Пользователи обратили внимание на то, с какой легкостью мать отбросила в сторону крышку. Сообщалось, что инцидент произошел в Набережных Челнах, однако сегодня власти города и прокуратура Татарстана опровергли эту информацию.