«Рубин» в гостях сыграет с «Арсеналом» в матче РПЛ. Игру покажут по «Матч ТВ»

Сегодня, 30 июля, «Рубин» в гостях встретится с тульским «Арсеналом» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Игру в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», начало встречи — в 19.00 по мск.

Ранее «Рубин» стартовал в чемпионате страны с победы над московским «Спартаком». На стадионе «Ак Барс Арена» одолели вице-чемпионов РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч забил Илья Самошников.

«Арсенал» в 1-м туре уступил на выезде столичному «Локомотиву». Туляки вели 1:0 до 80-й минуты встречи, после чего пропустили два гола от Рифата Жемалетдинова и еще раз от Федора Смолова — 1:3.

За «Арсенал» в этом сезоне на правах аренды выступает защитник «Рубина» Данил Степанов, отметившийся ассистом в игре с «Локомотивом». Также за туляков выступает экс-игрок казанцев хавбек Зурико Давиташвили.

На матче между «Арсеналом» и «Рубином» сможет присутствовать до 1 000 зрителей из-за ограничений Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, накануне определился соперник казанского клуба в третьем раунде квалификации Лиги конференций. 5 августа «Рубин» сыграет против польского «Ракува».