В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций
В Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций, сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина.
Постановления выдаются по факту очага коронавируса, а не по плану, уточнила она. Обязательную вакцинацию работников образовательной сферы в Татарстане пока вводить не планируют.
Ситуация в республика сложная, но управляемая, добавила Авдонина.
Напомним, в постановлениях прописано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса. Это означает, что если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации.
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