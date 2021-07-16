Новости

12:22 МСК Все новости
Новости раздела

В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций

11:25, 16.07.2021
В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 78 организаций, сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина.

Постановления выдаются по факту очага коронавируса, а не по плану, уточнила она. Обязательную вакцинацию работников образовательной сферы в Татарстане пока вводить не планируют.

Ситуация в республика сложная, но управляемая, добавила Авдонина.

Напомним, в постановлениях прописано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса. Это означает, что если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации.

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также