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Пловец Евгений Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 200 м на спине

06:13, 30.07.2021
Пловец Евгений Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 200 м на спине
Фото: pixabay.com

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских Игр в Токио на дистанции 200 м на спине.

Рылов проплыл дистанцию за 1.53.27 — это новый олимпийский рекорд. Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54.15), бронза досталась британцу Люку Гринбанку (1.54.72).

Для сборной России это золото стало девятым. В медальном зачете Россия находится на четвертом месте.

Ранее пловец Евгений Рылов принес России пятую золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио, победив на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.

Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта
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