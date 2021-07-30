Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по количеству отдыхающих в первом полугодии 2021 года

Татарстан попал в десятку по количеству отдыхающих в первом полугодии 2021 года и занял шестое место, об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



В первую пятерку лидеров по внутреннему туризму вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Крым. Во второй пятерке после Татарстана — Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высоким спросом пользуются Алтай, озеро Байкал, Карелия и Дагестан.

В первом полугодии текущего года внутренний туризм в России восстановился на 95% к доковидному уровню. К концу года он может восстановиться полностью, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Культурно-познавательные туры в Татарстан вошли в число самых популярных у россиян в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка.

Маргарита Головатенко