«Торпедо-БелАЗ» уступил «Копенгагену» на матче в Казани
Белорусский «Торпедо-БелАЗ» проиграл матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгагену» со счетом 1:9. Матч проходил в Казани.
Игра проходила на нейтральном поле Центрального стадиона из-за невозможности белорусской стороны сыграть дома.
Датский клуб встретится в третьем квалификационном раунде с победителем пары «Словацко» — «Локомотив» (Пловдив).
О том, что белорусская сборная проведет домашний матч в Казани, стало известно вчера.СпортФутбол Татарстан
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