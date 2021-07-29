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«Торпедо-БелАЗ» уступил «Копенгагену» на матче в Казани

22:18, 29.07.2021
«Торпедо-БелАЗ» уступил «Копенгагену» на матче в Казани
Фото: rubin-kazan.ru

Белорусский «Торпедо-БелАЗ» проиграл матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгагену» со счетом 1:9. Матч проходил в Казани.

Игра проходила на нейтральном поле Центрального стадиона из-за невозможности белорусской стороны сыграть дома.

Датский клуб встретится в третьем квалификационном раунде с победителем пары «Словацко» — «Локомотив» (Пловдив).

О том, что белорусская сборная проведет домашний матч в Казани, стало известно вчера.

СпортФутбол Татарстан
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