Исполком Казани выделит субсидии МУП «Городское благоустройство» для проведения ремонта ливневок

Исполком Казани выделит субсидии МУП «Городское благоустройство» для проведения ремонта сетей ливневой канализации, находящейся у нее на балансе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Предприятие ремонтирует дождеприемные и смотровые колодцы, меняет их поврежденные элементы (крышки люка, решетки), ремонтирует поврежденные участки трубопроводов, очищает трубопроводы и колодцы от ила и мусора, восстанавливает поврежденные участки дорог, вызванных разрушением сетей ливневой канализации.

Фото: пресс-служба Кировского и Московского районов Казани

При этом уточняется, что ремонт затронет те ливневки, которые находятся в муниципальной собственности и ремонтируются муниципальным предприятием.

Как выяснило сегодня «Реальное время», казанскому бизнесу будут субсидировать содержание и ремонт ливневок. В мэрии утвердили порядок возмещения средств из городского бюджета. Все подробности — в материале интернет-газеты.

