После смертельного наезда на женщину с ребенком в Татарстане МВД начало проверку

Фото: МВД по РТ

Следственный отдел ОМВД России по Пестречинскому району начал процессуальную проверку после наезда на женщину с ребенком на трассе М-7. Ход проверки взяла на контроль прокуратура района.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня вечером на 834 км на трассе М-7 Волга водитель автомобиля Geely наехал на пешеходов. По предварительным данным, водитель, чтобы избежать столкновения с едущим впереди автомобилем, повернул влево и наехал на 49-летнюю женщину и 9-ти летнего ребёнка.

Фото: МВД по РТ

По данным МВД, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Ребёнка доставили в ДРКБ. На место аварии выезжал исполняющий обязанности прокурора Пестречинского района Пётр Глухов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.