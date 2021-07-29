В Татарстане иномарка насмерть сбила женщину с ребенком
В Татарстане иномарка наехала на нерегулируемом переходе на трассе М-7 «Волга» на женщину с ребенком. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, восьмилетнюю девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Инцидент произошел сегодня на 834 км автодороги. Автомобиль «Джили» не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД по РТ.
На прошлой неделе на 829-м км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» водитель автомобиля МАЗ с прицепом-цистерной сбил 31-летнего жителя Пестречинского района. Мужчина умер на месте случившегося.
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