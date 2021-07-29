В Татарстане иномарка насмерть сбила женщину с ребенком

Фото: МВД по РТ

В Татарстане иномарка наехала на нерегулируемом переходе на трассе М-7 «Волга» на женщину с ребенком. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, восьмилетнюю девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Фото: МВД по РТ

Инцидент произошел сегодня на 834 км автодороги. Автомобиль «Джили» не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД по РТ.

На прошлой неделе на 829-м км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» водитель автомобиля МАЗ с прицепом-цистерной сбил 31-летнего жителя Пестречинского района. Мужчина умер на месте случившегося.

